Juventusnews24.com - Conceicao ritorna dal primo minuto per Juve Inter? La scelta di Thiago Motta sul portoghese è ufficiale

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dalper? Ecco ladel mister bianconero per il derby d’Italia: i dettagliSono ufficiali le formazioni ufficiali diconferma quelle che sono le notizie trapelate alla vigilia del Derby d’Italia.partirà titolare in quest’importante sfida di campionato e giocherà sulla fascia di Nico Gonzalez: l’argentino si sposterà sulla fascia sinistra per sostituire Yildiz a cui gli è stata data l’opportunità di rifiatare.Occhi anche in vista della prossima sfida in Champions League contro il PSV.Leggi suntusnews24.com