Inter-news.it - Conceicao: «Juventus preparata per contenere Dumfries e Dimarco. Vogliamo vincere!»

Leggi su Inter-news.it

Franciscosi è così espresso prima dell’inizio di-Inter, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.IL COMMENTO – Franciscoha parlato a DAZN nel pre-partita di-Inter. Il calciatore bianconero ha sottolineato l’esigenza di adottare le contromisure adeguate perla forza degli avversari: «Importante stare con la squadra, anche al di fuori dal campo. Abbiamo fatto una cena, anche con coloro che non si occupano del campo, per unire maggiormente il gruppo.fare il meglio possibile stasera. Conosciamo la qualità dell’Inter, conche sanno difendere e attaccare. Abbiamo preparato uno schema per arginare al meglio i loro calciatori. Dobbiamo fare il meglio per riuscire ae portare a casa i tre punti».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «per