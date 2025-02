Sport.quotidiano.net - Conceicao fa volare la Juve, Inter battuta 1-0. Niente sorpasso al Napoli

Torino, 16 febbraio 2025 - È festa. Thiago Motta batte Simone Inzaghi e vince il derby d'Italia, rilanciando le quotazioninella lotta Champions e arrestando quelleiste nella bagarre con il. Decide Franciscoa un quarto d'ora dalla fine, con un colpo da biliardo in area propiziato da una caparbia giocata di Kolo Muani. Nel primo tempo meglio i nerazzurri, con manovra migliore e ritmo più elevato (palo di Dumfries), poi nella ripresa la partita cambia e a deciderla è il portoghese, che sfrutta al meglio una grande giocata del compagno di reparto. Per l'seconda sconfitta consecutiva in trasferta e un solo punto nelle ultime tre lontano da San Siro: Conte ringrazia e allunga a più due. Palo Dumfries Motta sceglie ancora Kolo Muani prima punta, dietro di lui ci sono, McKennie e Gonzalez.