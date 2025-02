Ilrestodelcarlino.it - Conad a Cantù per risalire

Un altro crocevia fondamentale per il cammino della(19), di scena nel pomeriggio in Brianza. Alle 17, a Casnate, la formazione di coach Fanuli affronta nella quintultima giornata di Serie A2 una diretta rivale per la corsa salvezza come(24) e non può permettersi passi falsi. Anzi, in caso di risultato positivo, il ritardo verso la terzultima piazza, che regalerebbe la salvezza, diminuirebbe sicuramente, visto che a Macerata arriva Porto Viro per il delicato match tra due formazioni appaiate a quota 23. "Non troveremo la stessavista all’andata – spiega il centrale Paolo Bonola – per entrambe è una sfida cruciale. Dobbiamo concentrarci gara dopo gara, senza fare calcoli". Gli fa eco lo schiacciatore Mattia Gottardo: "Dobbiamo partire positivi e agguerriti fin dal primo punto.