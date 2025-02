Lettera43.it - Con la vittoria ‘a sorpresa’ di Olly Marta Donà si porta a casa il quarto Sanremo

L’ultima serata della 75esima edizione del Festival di, passata per altro senza che nessuno si sia preso la briga di ricordare l’anniversario tondo, parte subito in quarta. Ci sono 29 canzoni da ascoltare, più gli interventi dalla vicina Piazza Colombo di Tedua, prima, dalla Costa Crociera dei Planet Funk, poi, l’omaggio ad Antonello Venditti all’Ariston, qualche ospitata varia e tutto, perder tempo non è ipotizzabile.Alessia Marcuzzi co-conduttrice completamente fuori fuocoAl fianco di Carlo Conti, direttore artistico di questo che è fin qui stato un Festival di indubbio successo, ci sono Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, il primo assolutamente sul pezzo, a fuoco, lì a dirci che volendo potrebbe anchere avanti una conduzione in solitaria, la seconda che se fin qui non le era capitato mai di co-condurre il Festival, per una volta, non era per una faccenda di patriarcato, ma per incapacità personale.