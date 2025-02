Ilgiorno.it - Compravendita nulla per Villa Bagatti: "Quella sentenza è una dura sconfitta"

Da una parte l’amministrazione comunale che esulta davanti alladella Corte d’Appello di Milano, dall’altra invece le considerazioni della lista civica SìAmo Varedo: "Laè una". Tema caldoValsecchi, il cui atto diè stato dichiarato nullo. "Il primo e più grave risultato di questa annosa battaglia, ingaggiata dalla maggioranza – sottolinea la consigliera Mariacristina Zanata – è che il Comune di Varedo, secondo la, perde, che andrà restituita al venditore Arbo srl. Non c’è bisogno che ribadiamo ancora una volta l’importanza di questo bene storico, per il nostro comune e per la cittadinanza, l’importanza degli eventi che la Fondazione Versiera è andata organizzando, l’importanza del rilancio dellae della ricaduta positiva, sotto il profilo di immagine del paese, e non solo, in un periodo critico come quello che stiamo vivendo a causa dei fatti legati all’ex area Snia".