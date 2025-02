Sport.quotidiano.net - Como travolgente, Fiorentina al tappeto: Diao e Nico Paz mettono le firme al 2-0

Ilsorprende a Firenze, portando a casa una vittoria meritata, non solo sul piano del gioco, come in altre prestazioni, ma anche in fase realizzativa, conPaz imbeccati dai fantastici passaggi del francese Caqueret. Fabregas rinuncia al centravanti e fa giocarecome falso nove e mettendo tre attaccanti contro la difesa a tre della. I lariani rischiano subito, Gosens e Zaniolo sono pimpanti esubito in difficoltà Butez con tiri dal limite. I viola pressano altissimi e i comaschi hanno difficoltà a praticare il solito loro gioco a centrocampo. Vista la difficoltà a sfondare Fabregas spostaPaz come centravanti. Fagioli s'inserisce da ogni parte e ilha difficoltà a chiudere gli spazi.ha la prima grande occasione al 20', Caqueret confeziona un filtrante verso l'area che taglia fuori quattro giocatori viola:solo davanti a De Gea però si fa ipnotizzare dal portiere, che para in tuffo.