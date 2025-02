Sport.quotidiano.net - Como, ostacolo Viola. Lariani incerottati. Ma i tifosi ci credono

La sfida di oggi delle 12.30 al Franchi metterà di fronte Fiorentina e. Ospiti con la voglia di tornare a fare punti, anche perchè la classifica inizia a farsi pericolosa. L’infermeria è stracolma, ma con il grande mercato di gennaio si può sopperire con innesti di qualità. Fabregas dovrà fare a meno anche di Fadera, che sconterà l’ultima giornata di squalifica. Possibile un’inversione di fasce fra Diao e Strefezza. Dovrebbe giocare l’italo-brasiliano sulla sinistra, ma c’è anche qualche possibilità per l’exIkonè, che ha giocato nei minuti finali contro la Juventus. "È un giocatore di grande qualità - ha detto Fabregas all’antivigilia della sfida - ha forza fisica e tecnica, dà profondità. Deve solo capire il nostro sistema di gioco. Ho parlato con lui e può giocare sulla fascia destra o sinistra, è un’arma in più per la squadra".