Spazionapoli.it - Como-Napoli, Fabregas avvisa Conte: sfida lanciata

calcio ultimissime – In attesa della gara di domenica prossima contro ilha ricevuto un messaggio da.Ildi Antonioha pareggiato anche nell’ultimo turno di campionato. Ieri sera, infatti, i partenopei hanno pareggiato 2-2 allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni.Con questo pari, dunque, ilrischia di perdere il primato della classifica di Serie A. Se dovesse battere la Juventus, infatti, l’Inter diventerebbe la nuova capolista. Archiviato il match contro la Lazio, gli azzurri sono attesi dalla trasferta contro il. Proprio dalla squadra lombarda è arrivato messaggo per Antonio: “? Non bisogna vedere contro chi giochiamo”Cesc, dopo la vittoria della sua squadra contro la Fiorentina, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni nel post gara:“Prossima gara sul? Non bisogna guardare il nome del team contro cui giochiamo.