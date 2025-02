Ilrestodelcarlino.it - Comitato territoriale volley. Tartaglione consigliera

Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, ha ospitato le società pallavolistiche delle province di Forlì-Cesena e Rimini che nei giorni scorsi si sono radunate per eleggere i componenti del consiglio per il quadriennio 2025-2028. L’assemblea elettiva è stata presieduta Tiziano Bianchini, assessore allo sport del Comune di San Mauro Pascoli che ha patrocinato l’evento. I presidenti delle società hanno scelto alla guida delFosco Mascella (già vicepresidente del consiglio uscente) e hanno nominato come consiglieri la cesenate Monica, Gabriele Mancini, Stefano Benzi e Gianluca Remor. "È un orgoglio e un privilegio per ilClub – ha commentato Maurizio Morganti, presidente delClub Cesena – essere all’interno delcon una rappresentante, perché siamo convinti che la collaborazione è stimolo di sviluppo, innovazione e sostegno.