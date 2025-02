Ilfattoquotidiano.it - Come sarà il podio del FantaSanremo 2025? Riuscirà Sarah Toscano a conservare la prima posizione? Appuntamento a stasera!

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è stata vinta da Olly con Balorda Nostalgia davanti a Lucio Corsi con Volevo essere un duro e Brunori Sas con L’albero delle noci. Maildellaconquistata dopo la serata delle cover di venerdì?Il verdetto tanto atteso da oltre 3.5 milioni di fantallenatori, creatori di 5.2 milioni di squadre, verrà comunicato, alle 21, nel corso della diretta di finesul profilo Instagram del fantasy game.Quel che è certo è che anche la giornata di ieri non ha deluso le aspettative, con numerosi artisti che si sono impegnati alla ricerca di bonus per chiudere in bellezza questa edizione da record del. In questo momento il Team Punteggi delè al lavoro per passare al setaccio nei minimi dettagli le esibizioni di ieri sera, ma intanto è possibile anticipare i dati oggettivi, ovvero i punti conquistati o persi dagli artisti in base alla loronella classifica finale del Festival e quelli guadagnati per la vittoria dei premi collegati alla competizione canora: il Premio della critica Mia Martini (+30), il Premio sala stampa Lucio Dalla (+30), il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo (+30), il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore commusicale (+30) e altri premi consegnati sopra il palcoil Premio Tim (+20).