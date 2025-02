Liberoquotidiano.it - "Come restare eternamente all'opposizione". A FdI basta questa foto per deridere la sinistra | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

A Fratelli d'Italiaunaperla. Su X il partito di Giorgia Meloni condivide uno scatto che ritrae Elly Schlein e Riccardo Magi. Di seguito il post del deputato Luca Sbardella che sintetizza le proposte della. Ossia: "Ius Soli, Patrimoniale, Tassa ecologica". E il commento non può che essere al vetriolo: "all': leggere le proposte dellaper l'Italia". D'altronde che la leader del Pd sostenga da tempo la necessità di una super tassa ai ricchi, non è una novità. "Sull'abbassare le tasse al ceto medio e sul lavoro siamo tutti d'accordo. Tant'è che nessuno di noi ha contestato il taglio del cuneo fiscale. Poi però la destra scappa quando si tratta di capire che non è un tabù se a livello europeo, vista la volatilità del capitale, si appoggia un'idea che Lula e altri hanno portato a livello internazionale, cioè tassare i super ricchi.