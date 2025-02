Bubinoblog - COME FINISCE MINA SETTEMBRE? IL FINALE CON UN COLPO DI SCENA AL MATRIMONIO

Leggi su Bubinoblog

Grandi, la popolare serie di Rai1 giunta alla terza stagione. L’ultima puntata riserva sorprese e colpi divisto che ilnon sarà l’unico momento memorabile.– S3E11 – La scemità degli uomini>(Serena Rossi) e Irene (Christiane Filangieri) trovano Eddy (Leandro Ianniello) ubriaco e intervengono per aiutarlo. Zia Rosa (Marisa Laurito) è in crisi per la location di nozze e coinvolge tutti nella ricerca. Intanto, Fiore (Chiara Russo) ha finalmente le idee chiare sul suo futuro.– S3E12 – La profezia del ciuccioViola (Ludovica Nasti), in difficoltà, scopre che l’amica è sfruttata dal fidanzato e chiede aiuto a. Il grande giorno arriva, la chiesa è gremita, l’atmosfera elettrica. Ilnon sarà l’unico evento memorabile.