Ilrestodelcarlino.it - Coltiviano buone idee!. Giovedì la presentazione della 12° edizione

Bcc Romagnolo, in collaborazione con la Bcc Ravennate Forlivese Imolese, ancora insieme per il crowdfunding. Anche quest’anno e per la dodicesima volta consecutiva, Bcc Romagnolo e IdeaGinger.it collaborano per lo stesso scopo: utilizzare il crowdfunding per sostenere associazioni ed enti non profit nei loro progetti culturali, sociali o sportivi a supportocomunità. L’evento disi terràdalle 17.15 a Cesena, presso Spazio Marte in via Silvio Corbari. Successivamente è previsto un corso di formazione in due appuntamenti presso la sede BCC Romagnolo di Cesena in sala E.Cacciaguerra in viale Bovio 72. Partecipare all’evento significa scoprire le potenzialità del crowdfunding per il mondo non profit e come il Bcc Romagnolo sosterrà economicamente le campagne proposte di raccolta fondi.