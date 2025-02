COLPO DI SCENA A SANREMO 2025 | OLLY VINCE LA 75EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA

Bubinoblog - COLPO DI SCENA A SANREMO 2025: OLLY VINCE LA 75°EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA

Si chiude il sipario suldi, una straordinaria edizione che ha conquistato il pubblico tra grande musica e colpi di. Dopo 5 serate, è stata decretata lavincitricekermesse: Balorda Nostalgia di.CLASSIFICA COMPLETA– Balorda NostalgiaLucio Corsi – Volevo Essere un DuroBrunori Sas – L’Albero delle NociFedez – BattitoSimone Cristicchi – Quando Sarai PiccolaGiorgia – La Cura Per MeAchille Lauro – Incoscienti GiovaniFrancesco Gabbani – Viva La VitaIrama – LentamenteComaCose – CuoriciniBresh – La Tana del GranchioElodie – Dimenticarsi alle 7Noemi – Se T’Innamori MuoriThe Kolors – Tu Con Chi Fai L’AmoreRocco Hunt – Mille Vote AncoraWillie Peyote – Grazie Ma No GrazieSarah Tosscano – AmarcordShablo feat Guè, Joshua, Tormento – La Mia ParolaRose Villain – FuorileggeJoan Thiele – EcoFrancesca Michielin – Fango in ParadisoModà – Non Ti DimenticoMassimo Ranieri – Tra Le Mani Un CuoreSerena Brancale – Anema e CoreTony Effe – Damme ‘Na ManoGaia – Chiamo Io Chiami TuClara – FebbreRkomi – Il Ritmo delle CoseMarcella Bella – Pelle Diamante ? “È SUCCESSO” ?#pic.