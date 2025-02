Zonawrestling.net - Collision 16.02.2025 Grand Slam Australia

Benvenuti all’analisi di AEW, che per l’occasione diventae va in onda dalla Brisbane Entertainment Centre di Brisbane,. Una serata che promettei emozioni con ben tre titoli in palio e il ritorno di Adam Copeland nella terra dei canguri.Will Ospreay & Kenny Omega vs Konosuke Takeshita & Kyle Fletcher (5 / 5) Match che inizia con il pubblico che canta “THIS IS AWESOME” prima ancora del suono della campana. Ospreay e Fletcher aprono le danze con scambi veloci, con Fletcher che ottiene inizialmente il vantaggio con delle shoulder tackles. La Don Callis Family effettua rapidi cambi mantenendo Ospreay isolato. La svolta arriva quando Omega entra e accende il pubblico, ma Takeshita interrompe la sua Terminator pose. I Golden Bruvs rispondono con un doppio Terminator dive all’esterno.