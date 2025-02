Panorama.it - Collecto: L’app che democratizza i beni di lusso

Collezionare opere d’arte, vini pregiati e orologi rari: unper pochi, una passione non certo per tutti. Finora.Esattamente un anno fa, infatti, a inizio 2024, veniva lanciata sul mercato una particolarissima app, frutto del lavoro di una start up innovativa, tutta italiana. Giovanni Camisasca, Matteo Costantini e Salvatore Zola, tre esperti nello sviluppo di servizi digitali, ma soprattutto tre “grandi menti” con il coraggio di osare, davano vita acapace di “re” idi. “Tutti e tre abbiamo alle spalle esperienze positive in start up digitali” - ci racconta il CEO Giovanni Camisasca - “in più, io sono un grande appassionato di arte e di orologi e il classico problema con cui mi sono spesso scontrato (come credo la maggior parte degli appassionati) era il voler acquistare e collezionare un’opera d’arte o un orologio particolare, senza però avere la disponibilità necessaria”.