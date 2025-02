Anteprima24.it - Coldiretti, domani la presentazione del piano olivicolo regionale ed i suoi obiettivi di rilancio

Tempo di lettura: 2 minutiUn “All in” per conoscere i nuovi, moderni strumenti che ilmette a disposizione per una coltura che è un’eccellenza assoluta dell’agroalimentare locale. Si terrà, nell’aula magna dell’Istituto Galilei-Vetrone, in contradaCappelle, Benevento. I lavori, coordinati da Umberto Comentale dell’Aprol Campania, inizieranno alle 18.30 con la partecipazione di professionisti ed esperti del settore. L’incontro si aprirà con il saluto di Antonella Gramazio, dirigente dell’Istituto che ospita l’evento.Le relazioni saranno tenute da Franco Famiani, docente dell’Università di Perugia e coordinatore WP1 Oli.Inn; Angelo Frascarelli, docente anche lui dell’università perugina e R.T.S. di Oli.Inn. Si proseguirà con l’intervento di Ferdinando Gandolfi, dirigente UOD Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento delle zone rurali della Regione Campania.