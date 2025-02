Ilgiorno.it - Coca nel flacone del detersivo. Due giovani finiscono in cella

Leggi su Ilgiorno.it

Ilche avevano in auto soltanto in apparenza era la confezione di un, al suo interno in realtà erano stati nascosti tre involucri contenenti in tutto 72 grammi diina. Un escamotage che tuttavia non ha funzionato con i carabinieri della Compagnia di Tirano che venerdì pomeriggio, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, li hanno arrestati a Bormio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Si tratta di due, nati all’estero e residenti uno in Alta Valle e l’altro nel Comasco. Il primo, classe 1997, è finito in manette in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Sondrio su richiesta della locale Procura, in quanto gravemente indiziato del reato di traffico di sostanze stupefacenti.