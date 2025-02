Sport.quotidiano.net - Coach dell’agnello. "I rimbalzi offensivi sono stati la chiave. Successo meritato»

Sandroè felice della prova della sua Rbr, ma prima di tutto rende merito ai padroni di casa della Gesteco. "Faccio i complimenti a Cividale, squadra ottima e bene allenata – dichiara il timoniere di RivieraBanca –.anni che questa formazione sta facendo bene e ora è nelle posizioni di vertice, ma viene sempre snobbata, non so perché. Noi? Nei primi dieci o dodici minuti non avremmo mosso di un millimetro la scala Mercalli per l’energia che non stavamo mettendo in campo. Cividale ci stava surclassando. Fortunatamente poi abbiamo ritrovato il nostro passo e, nel secondo tempo, abbiamo difeso in maniera importante contro degli ottimi attaccanti, alcuni anche molto atipici. Credo che abbiamodi portare a casa la partita. Ci hanno aiutato molto i 18che ci hanno concesso tante seconde opportunità".