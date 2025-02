Oasport.it - Claudio Stecchi si infortuna in gara: cos’è successo all’astista a Torun? Si preannuncia un lungo stop

Leggi su Oasport.it

si è seriamenteto durante la penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Sulla pedana di(Polonia), in occasione del secondo tentativo a 5.50 metri nelladi salto con l’asta, l’azzurro si è fatto male al piede destro durante la rincorsa.Il nostro portacolori si è immediatamente accasciato a terra e si è portato le mani al volto, in preda al dolore. Il toscano è uscito dal palazzetto in sedia a rotelle e la dinamica dell’episodio lasciava pensare fin da subito a una grave lesione. Non c’è stato bisogno neanche di troppi accertamenti: rottura del tendine d’Achille, come ha comunicato Stefano Baldini durante la telecronaca sui canali di Sky.Il 33enne aveva aperto lasuperando 5.