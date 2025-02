Biccy.it - Classifica finale di Sanremo 2025: i dati completi dei premi

Se le top 5 delle prime tre serate non hanno regalato particolari sorprese, ladel Festival diha spiazzato praticamente tutti. L’ultimo posto di Marcella Bella era stato previsto da diversi giornalisti e anche dagli scommettitori, ma in pochi si aspettavano di vedere ai piani bassi Rkomi, Serena Brancale e Gaia. Ma il vero shock l’abbiamo avuto tutti quando hanno annunciato il settimo posto di Achille Lauro con Incoscienti Giovani e il sesto di Giorgia. Anche Alessia Marcuzzi è rimasta senza parole e si è portata le mani alla bocca. La Cura Per Me è stata fatta fuori clamorosamente dalla Top 5.E a voi questadel Festival diha convinto?Ladel Festival di.1 – Olly – “Balorda nostalgia”2 – Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”3 – Brunori Sas – “L’albero delle noci”4 – Fedez – “Battito”5 – Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”6 – Giorgia – “La cura per me”7 – Achille Lauro – “Incoscienti giovani”8 – Francesco Gabbani – “Viva la vita”9 – Irama – “Lentamente”10 – ComaCose – “Cuoricini”11 – Bresh – “La tana del granchio”12 – Elodie – “Dimenticarsi alle 7”13 – Noemi – “Se t’innamori muori”14 – The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”15 – Rocco Hunt – “Mille vote ancora”16 – Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”17 – Sarah Toscano – “Amarcord”18 – Shablo feat.