Juventusnews24.com - Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Udinese-Empoli e Monza-Lecce

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24A:per la. La situazionein attesa del derby d’ItaliaUna vittoria e un pareggio. Questi i due risultati maturati nei due match in programma alle 15. L’ha battuto 3-0 l’e ha fatto un bel passo in avanti in, mentre ilha pareggiato 0-0 in casa col. Il tutto in attesa della sfida trae Inter.Napoli 56 (25)Inter 54 (24)Atalanta 51 (25)Lazio 46 (25)ntus 43 (24)Fiorentina 42 (25)Bologna 41 (24)Milan 41 (24)Roma 34 (24)33 (25)Torino 28 (25)Genoa 27 (24)Cagliari 25 (25)Como 25 (25)25 (25)Verona 23 (24)21 (25)Parma 20 (23)Venezia 16 (24)14 (24)Leggi suntusnews24.com