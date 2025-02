Oasport.it - Clasica de Almeria 2025: trionfa in volata Milan Fretin, quinto Giovanni Lonardi

Edizione numero 38 per lade, tradizionale corsa che si svolge in questo periodo in terra iberica. Ad imporsi nell’annunciataconclusiva è il belga: per il corridore della Cofidis, classe 2001, è il terzo successo della carriera. Il campione uscente era il neerlandese Olav Kooij, conche si era assestato in sesta piazza nel 2024.Sprint di rimonta perfetto da parte del fiammingo che è riuscito a battere il francese Emilien Jeannière (TotalEnergies) ed il tedesco Max Kanter (XDS Astana). Solo quarto invece l’uomo più atteso, il belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny), identico piazzamento della passata stagione.In casa Italia positiva la quinta posizione di(Team Polti-VisitMalta), settimo invece è Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team).