Laspunta.it - Cisterna, oggi sfilata dei carri di Carnevale

Leggi su Laspunta.it

Ilè cominciato ieri con gli eventi organizzati dall’amministrazione comunale per l’edizione 2025 del “Cisternese”. Il primo appuntamento in programma alle ore 10 si è svolto presso la Biblioteca Comunale dove si si sono tenute le letture per bambini differenziate a seconda della fascia di età: per i piccoli da 0 a 2 anni letture e prime esperienze sonore, per quelli dai 3 ai 6 anni invece storie coinvolgenti per piccoli esploratori della lettura.Queste le modifiche alla sosta e alla circolazione in occasione degli eventi di:domenica 16 febbraio dalle ore 13 alle ore 20 e comunque fino al termine della manifestazione in Corso della Repubblica (dall’intersezione con Via Roma fino all’intersezione con P.zza Battisti) – Largo Pellico – Largo Risorgimento (lasciando libero il transito da Via Mazzini in Via R.