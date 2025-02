Romadailynews.it - Cina-UE: ministro Esteri Wang chiede di dare nuovo slancio alle relazioni per i prossimi 50 anni

Lae’ disposta a collaborare con l’Unione europea (UE) per organizzare una serie di eventi celebrativi e preparare il prossimo vertice dei leader-UE, tracciando unpiano per lebilaterali nei50e infondendovi, ha dichiarato venerdi’ a Monaco ildeglicineseYi., che e’ anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con Kaja Kallas, alta rappresentante per gli affarie la politica di sicurezza della Commissione europea, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Quest’anno segna il 50esimoversario dellediplomatiche-UE, e le due parti dovrebbero cogliere l’occasione di riesaminare le esperienze della loro cooperazione di successo, riaffermare il loro partenariato strategico, mantenere il dialogo e la cooperazione come principi guida, preservare il fondamentale orientamento al mutuo beneficio e alla cooperazione win-win, e restare partner strategici sulla base del rispetto reciproco, della fiducia e sulla stabilita’ a lungo termine, ha affermato