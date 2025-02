Romadailynews.it - Cina: computer quantistico a superconduttori riceve 20 milioni di visite globali

Leggi su Romadailynews.it

Ildi terza generazione sviluppato indipendentemente dalla, Origin Wukong, ha ricevuto piu’ di 20diremote a livello globale, superando un importante traguardo nello sviluppo della computazione quantistica del Paese, come riportato da China Science and Technology Daily. Secondo l’Anhui Quantum Computing Engineering Research Center, gli utenti di 139 Paesi o regioni hanno avuto accesso remoto a Origin Wukong, con gli Stati Uniti, la Russia, il Giappone e il Canada che mostrano i livelli piu’ alti di attivita’ degli utenti. Tra questi Paesi, gli Stati Uniti sono in testa per lestraniere. Origin Wukong ha completato piu’ di 339.000 compiti di computazione quantistica dal suo avvio il 6 gennaio 2024, coprendo un’ampia gamma di settori, come la finanza e la biomedi