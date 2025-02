Romadailynews.it - Cina: completata prima nave FPSO con capacita’ di cattura e stoccaggio carbonio

Una innovativaunita’ galleggiante di produzione,e scarico (), dotata di un impianto per lae lodel, e’ stataa Shanghai, secondo Science and Technology Daily. Secondo il quotidiano, l’imbarcazione e’ ladel suo genere al mondo e la sua consegna e’ prevista entro la fine di febbraio. L’, che misura 333 metri di lunghezza e 60 metri di larghezza, ha unaproduttiva giornaliera fino a 120.000 barili di petrolio greggio. Laha unaunica dire le emissioni di anidride carbonica generate sia durante la navigazione che nei processi di produzione del petrolio. Inoltre, utilizza l’energia termica dei gas di scarico per generare elettricita’, raggiungendo cosi’ un duplice obiettivo di protezione ambientale ed efficienza energetica, secondo il rapporto giornalistico.