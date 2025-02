Oasport.it - Ciclismo su pista oggi in tv, Europei 2025: orari 16 febbraio, programma, streaming, italiani in gara

Siamo giunti al momento dell’epilogo in quel di Zolder, teatro dei campionatidisu. Al vial’ultima giornata di gare di una rassegna continentale che ha già riservato grandi soddisfazioni all’Italia e che ancora potrebbe regalarne nelle ultime gare.La rinnovata formazione azzurra ha già portato a casa tre medaglie d’oro e due d’argento, bottino grazie al quale occupa la seconda posizione nel medagliere della competizione, e raccolto un gran numero di spunti di sicuro interesse per impostare il lavoro del nuovo quadriennio olimpico.Le speranze odierne sono affidate in campo maschile a Mattia Predomo e Stefano Moro nel keirin e al duo Davide Stella–Elia Viviani nella madison. In campo femminile le prime a gareggiare saranno Beatrice Bertolini e Miriam Vece nel keirin, nel pomeriggio sarà la volta del duo Chiara-Consonni–Vittoria Guazzini, campionesse olimpiche in carica, nella madison.