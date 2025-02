Lanazione.it - Ciak, si gira in centro: "C’è grande attenzione verso i nostri ristoranti e i prodotti locali tipici"

Leggi su Lanazione.it

C’è fermento in città per l’arrivo della troupe di ‘4’, il programma di Sky condotto da Alessandro Borghese. Dopo aver fatto tappa in diverse città toscane, finalmente il minivan del celebre chef si ferma sotto la Torre pendente. Daniela Petraglia (presidente ConfConfcommercio Pisa e titolare del ristorante La Pergoletta) cosa significa per la ristorazione pisana? "La presenza di un programma così seguito e con ascolti così alti dimostra che c’è stata un’nei confronti della città di Pisa e del suo territorio. C’è stata altresì un’particolarelatà dei, questo significa che chef Borghese, attratto da quelle che sono le autenticità, ha dato una buona valutazione alla ristorazione pisana. Dall’altro lato, c’è stata un’ottima risposta da parte dei ristoratori con una pioggia di candidature.