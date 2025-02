Liberoquotidiano.it - "Ci servirebbero altri 2 giudici morti". Ecco il "metodo" del capo delle toghe per risalire nei sondaggi: una frase-choc

Per ridare prestigio alla categoria, in questo momento in caduta libera in tutti i, «occorrerebbero due magistrati». A dirlo è l'attuale presidente dell'Anm, il procuratore aggiunto di Torino Cesare Parodi. La, a dir poco sconsiderata, è stata pronunciata, come riportato dal quotidiano La Stampa, durante un dibattito questa settimana al Circolo dei lettori delluogo piemontese. L'occasione è stata offerta dalla presentazione del libro del pm Andrea Apollonio, “A cosa serve il ricordo”, nel quale sono stati raccolti i discorsi pronunciati in passato dai presidenti della Repubblica per commemorare i magistrati uccisi da Cosa nostra o dal terrorismo. Ospite d'onore dell'incontro è stato Gustavo Zagrebelsky, ex presidente della Corte costituzionale. «Una volta i magistrati si ammazzavano, oggi si delegittimano», ha esordito Zagrebelsky, giurista legato alla sinistra e mai tenero con i governi di centrodestra, al punto che all'epoca dei “girotondi” da presidente dell'associazione “Libertà e giustizia” voleva le immediate dimissioni di Silvio Berlusconi dopo il caso Ruby.