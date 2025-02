Rompipallone.it - Chiesa-Liverpool, non decolla: il top ora torna in Serie A

Ultimo aggiornamento 16 Febbraio 2025 22:31 di AlessiaL’esterno italiano di proprietà del, Federico, non riesce a trovare spazio ad Anfield: si fa largo l’ipotesiA.Federico, attaccante italiano di proprietà del, vive il peggior momento della propria carriera. Dall’addio allaA – dopo le esperienze alla Fiorentina e la permanenza alla Juventus – il classe ’97 non ha trovato, inoltre, la fortuna dalla propria parte.A penalizzare nettamente il rendimento dell’esterno offensivo, infatti, è stato anche il lungo calvario dovuto a problemi di natura fisica. Ciononostante,continua a essere l’oggetto del desiderio di tanti club diA che puntano al suo acquisto nella finestra estiva: in Italia fiutano il colpo approfittando dell’ennesima panchina.