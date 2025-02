Ilgiorno.it - Chiara Ferragni e la poesia su Instagram durante la serata finale di Sanremo 2025 (dove c’è Fedez)

Milano, 16 febbraiodel Festival diè in gara con il suo brano ‘Battito’ e rischia di salire sul podio. A pochi minuti dalla sua esibizione,batte un colpo e sucondivide unache lascia spazio a svariate interpretazioni, tra cui quella di una frecciatina all’ex marito.sfiora il podio a: “Voglio tornare a fare solo ed esclusivamente musica” Ladi Nizar Qabbani recita: “La donna non vuole un uomo ricco, o bello e neanche un poeta. Lei vuole un uomo che capisca i suoi occhi se diventa triste, e punti al suo petto, e dica ‘Qui è la tua casa’”. Probabilmente l’imprenditrice digitale si è imbattuta in quel brano scritto dal poeta siriano casualmente e ha sentito il desiderio di condividerlo con i suoi follower.