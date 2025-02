Cultweb.it - Chi scoprì davvero la tomba del leggendario faraone Tutankhamon?

Nel 1922, il mondo assistette a una delle più grandi scoperte archeologiche della storia: ladel. Rimasta nascosta per oltre tre millenni nella Valle dei Re, la sua entrata fu finalmente riportata alla luce grazie alla determinazione dell’archeologo britannico Howard Carter. Tuttavia, una leggenda racconta che il primo a notare i gradini che conducevano alla sepoltura fu un giovane ragazzo egiziano di nome Hussein Abdel Rasoul, mentre scavava per posizionare delle anfore d’acqua. Indipendentemente da chi l’abbia individuata per primo, l’apertura delladicambiò per sempre la nostra comprensione dell’antico Egitto.Nato intorno al 1341 a.C.,divennea soli nove anni, in un periodo di grandi cambiamenti religiosi causati da suo padre, Akhenaton.