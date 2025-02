Lettera43.it - Chi parteciperà al summit sull’Ucraina voluto da Macron

Dopo aver confermato, tramite il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot, di aver organizzato unsulla situazione in Ucraina, la Francia ha annunciato i partecipanti al vertice in cui si discuterà anche di sicurezza in Europa. La riunione si terrà nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio 2025 a Parigi e vi prenderanno parte i capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca. L’hanno reso noto fonti dell’Eliseo, sottolineando l’intenzione didi «avviare consultazioni fra dirigenti europei» sul tema. Ci saranno anche la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen e il segretario generale della Nato Mark Rutte. «I lavori potranno prolungarsi in altri formati per riunire tutti i partner interessati alla pace e alla sicurezza in Europa», ha aggiunto la Francia.