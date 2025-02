.com - Chi è Pierfrancesco Pasini? Il co-autore dietro il successo di Sanremo 2025

I Festival diha visto trionfare il giovane cantgenovese Olly con il brano Balorda Nostalgia. Questo grandeè frutto della collaborazione tra Olly, Julien Boverod (in arte JVLI) e il talentuoso, musicista e compositore di spicco nel panorama musicale italiano.Ma chi èè une produttore musicale che ha contribuito alla scrittura e alla produzione di Balorda Nostalgia, una ballata emozionante che esplora il sentimento della nostalgia, definita “balorda” per il suo potere di ferire e, al tempo stesso, ricordarci che siamo vivi. La produzione unisce chitarre acustiche e pianoforte, creando un’atmosfera intensa che ha conquistato sia la critica che il pubblico.e produttore diè unpeermusic ITALY, in collaborazione con Platinum Squad, e si è distinto come uno dei più talentuosi compositori e produttori della nuova scena musicale italiana.