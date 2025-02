Cultweb.it - Chi è Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, dal rugby alla musica, con Genova nel cuore

Ildisi è concluso con la vittoria die della sua canzone Balorda Nostalgia, un brano che ha saputo conquistare il pubblico della GenZ con il suo super romanticismo. Il giovane artista genovese, già noto per il suo stile eclettico e la capacità di fondere pop, rap ed elettronica, ha battuto la concorrenza di artisti affermati. Al secondo, Lucio Corsi, vera sorpresa di questa edizione, terzo Brunori SaS.Federico Olivieri, in arte, è nato ail 5 maggio 2001. Sua madre, Maria Dito, è giudice, mentre suo padre, Mario Olivieri, è un avvocato civilista. A loro ha dedicato la vittoria. Ha anche un fratello e una sorella e per dodici anni ha praticato ilcome trequarti centro. E se non avesse subito un interventoschiena, avrebbe potuto intraprendere la carriera sportiva.