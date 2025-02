Superguidatv.it - Chi è Olly, il vincitore di Sanremo 2025: Come è diventato famoso?

Chi è, ildiil cantante che ha vinto la settantacinquesima kermesse canora italiana? Ecco cosa sappiamo su di lui e cosa dovremmo sapere su un artista in costante crescita che qualche anno fa, su quello stesso palco, duettò con Lorella Cuccarini.Chi èdi?Il Festival diha il suo, nome d’arte di Federico Olivieri, si è aggiudicato il primo posto con la sua emozionante ballata “Balorda Nostalgia“, un brano che ha toccato le corde più profonde degli spettatori, raccontando frammenti di vita passata con un’intensità emotiva che non ha lasciato indifferenti né il pubblico e né la critica., già noto al grande pubblico per la sua partecipazione aGiovani 2022 e per l’esperienza al Festival del 2023 con il brano “Polvere“, ha saputo consolidare la sua carriera con una canzone capace di unire un testo malinconico e personale a sonorità moderne, in bilico tra pop e R&B, con sfumature hip hop.