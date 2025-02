Ilfattoquotidiano.it - Chi è Olly, il vincitore di Sanremo 2025 arrivato al successo con un pezzo virale su TikTok (e da 5 milioni di stream su Spotify): ex rugbista e ‘mancato attore’

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Poco prima dell’inizio di questa 75esima edizione del Festival di, una parte di pubblico (quella meno giovane) avrebbe fatto fatica a capire chi fosse tale, dato come. E poi ha vinto per davvero. Ma qualcuno, probabilmente, al netto del conoscere la sua esperienza sanremese con Balorda Nostalgia, chi è se lo chiede ancora. Intanto, è uno dei volti più giovani di questa edizione. Federico Olivieri, in arteè nato a Genova il 5 maggio del 2001, da papà avvocato e mamma magistrato. Formazione al conservatorio e nel 2014, all’età di 15 anni, scrive il suo primo testo. Ilarriva all’improvviso. Come? Su. Nel 2022 pubblica il singolo ‘Un’altra volta‘, diventasulla popolare piattaforma e supera i 5disu.Da Tik Tok aGiovani, con Amadeus.