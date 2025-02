.com - Chi è Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2025, la sua carriera

Leggi su .com

Scopriamo chi èdeldicon il brano Balorda nostalgia, la suae i suoi prossimi appuntamentiha appena trionfato nella finale deldicon il brano Balorda nostalgia che ha debuttato al #1 in classifica FIMI/Gfk, al #1 posto in chart su Spotify Italia e Apple music Italia e al #61 della classifica globale di Spotify, conquistando il debutto più alto tra gli artisti italiani.Il brano ha registrato oltre 2 milioni di stream su Spotify nel giorno del debutto e il videoclip ufficiale è al primo posto in tendenza su YouTube. Inoltre Tutta vita, il secondo album del cantautore, torna in cima alle classifiche, posizionandosi al secondo della classifica FIMI/Gfk di questa settimana.Numeri che certificano i favori del pronostico che sono stati rispettati, in un podio che, invece, ha riservato le sorprese con la presenza di outsider come Lucio Corsi e Brunori.