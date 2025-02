Quotidiano.net - Chi è Marta Donà, la Manager che ha riscritto la storia del Festival di Sanremo

Leggi su Quotidiano.net

è diventata un nome iconico nel panorama musicale italiano, non solo per il suo straordinario talento come, ma anche per i successi che ha ottenuto con i suoi artisti. Con la recente vittoria di Olly aldi2025,ha raggiunto un traguardo senza precedenti: ha vinto quattrosu cinque edizioni in cui ha partecipato come, consolidando la sua reputazione di "regina di". Un percorso di successo La carriera diinizia con una solida formazione accademica: si laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Verona. Dopo aver lavorato come addetta stampa e in agenzie di comunicazione, entra nel mondo della musica nel 2009 con Sony Music Italy. Tuttavia, è il suo incontro con Marco Mengoni nel 2011 che segna l'inizio della sua avventura nel management musicale.