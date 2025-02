Cultweb.it - Chi è Marta Donà, la manager che a Sanremo sa solo vincere (e ha “insospettito” Enrico Mentana)

è una delle figure più influenti del panorama musicale italiano, nota per la sua capacità di individuare e promuovere talenti. Una caratteristica che ha espresso in questi ultimi anni seguendo alcuni dei vincitori più famosi del Festival di, da Mengoni ai Måneskin. E che ha “” il direttore del tg di La7che in due post ha elencato tutte le vittorie della, alludendo, con ironia e ammirazione, alle sue super capacità.Laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Verona,, che è nipote di Adriano Celentano e Claudia Mori, ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel 2006 come addetta stampa. Entra in Sony Music nel 2009, dove ha ricoperto il ruolo di press agent. Tuttavia, il vero punto di svolta della sua carriera è arrivato nel 2010, quando ha iniziato a gestire la carriera di Marco Mengoni, allora emergente, contribuendo a trasformarlo in una delle voci più amate della musica italiana.