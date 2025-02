Metropolitanmagazine.it - Chi è la manager Marta Donà, la vera vincitrice di Sanremo

con la la sua società LaTarma vanta una serie di successi sanremesi in pochi anni, dalla doppia vittoria di Mengoni (2013 e 2023) a quella dei Måneskin nel 2021 (la band, tre mesi dopo, la lascerà: “Avete deciso di proseguire senza di me, ho il cuore spezzato”, commenterà lei), al successo di Angelina e ora di Olly.? “Lei è molto, molto brava, ha un team molto competente – ha commentato Olly – In realtà ci lavoro da poco, però diciamo che, finalmente, mi sento capito ed è una bella sensazione. Mi fido molto, quindi è bello”.Nel 2013 ha conquistato il primo posto della kermesse sanremese con “L’Essenziale” di Marco Mengoni, nel 2021 “Zitti e buoni” dei Maneskin la porta al numero uno sia all’Ariston che all’Eurovision. Di nuovo con Mengoni vinceanche nel 2023 con “Due vite”, l’anno successivo duplica il successo con “La noia” di Angelina Mango e a2025 triplica il trionfo con “Balorda Nostalgia” di Olly.