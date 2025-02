Notizie.com - Chi è Edoardo Bove, il giovane calciatore sul palco di Sanremo: “È stato come perdere un amore, come per un cantante la voce”

“Sto vivendo questa esperienza in modo particolare, con alti e bassi. Il calcio è la mia forma di espressione, senza esso so che manca qualcosa”. Chi è, ilsuldi: “Èunper unla” (ANSA FOTO) – Notizie.comA parlare è, il 22enne centrocampista della Fiorentina operato per l’applicazione di un defibrillatore dopo un malore in campo il 1 dicembre scorso durante il match contro l’Inter. Ilcolpito da una grave aritmia ventricolare che ha richiesto una defibrillazione immediata.ospite della serata finale del Festival di2025, voluto fortemente suldal direttore artistico Carlo Conti, tifoso viola.“Il calcio per me èper unla. – ha detto– Èun grande