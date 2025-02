Ilgiorno.it - Chi è Brenda Lodigiani, (la finta) Angela dei Ricchi e Poveri che ha fatto irruzione a Sanremo 2025

Leggi su Ilgiorno.it

, 15 febbraio– Aè tornatadeiper cantare con una mise rosa fluo 'Ma non tutta la vita', tormentone della scorsa edizione del Festival. Non si tratta ovviamente dellama la riuscita parodia di, portata al successo al GialappaShow. L'attrice comica lodigiana è stata ingaggiata in questi giorni da Rai Radio2, radio ufficiale del Festival di. Chi conosce l’attrice comica, ben sa che non è nuova alle incursioni nel mondo della musica. Oltre all’imitazione diBrambati è molto conosciuta al grande pubblico nei panni di Annalisa (o meglio Annalaisa). Proprio al GialappaShow è avvenuto anche l’incontro (cult) con la vera Annalisa, che è stata al gioco con un sorprendente duetto, a suon di “Uhhh Ahhh” e frecciate sulla laurea in fisica e la () rivalità con Elodie.