Dilei.it - Che fine ha fatto Francesca Senette: ora insegna yoga

Leggi su Dilei.it

Il percorso di trasformazione di, ex volto noto della televisione italiana, è un viaggio che l’ha portata dal mondo scintillante del piccolo schermo alla ricerca di un equilibrio interiore attraverso lo. Tra successi, crolli improvvisi e rinascite personali, la sua storia è il ritratto di una donna che ha saputo reinventarsi senza rimpianti. Di questa evoluzione ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, raccontando le sfide e le scelte che l’hanno portata a cambiare vita.Una vita sotto i riflettori e l’addio improvvisoPer anni,ha vissuto come una regina dei riflettori, immersa tra studi televisivi, eventi mondani e una routine che sembrava scritta da un copione patinato. La giornata, racconta al Corriere, iniziava con la colazione, accompagnava la figlia all’asilo e poi l’autista la portava tra palestra, redazione, trucco, diretta, serate ed eventi.