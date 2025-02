Ilfattoquotidiano.it - Che accadrebbe con un’altra pandemia? Saremmo punto e a capo, e con una sanità in rovina

di Sara Gandini e Paolo BartoliniChese, nel giro di pochi anni,colpisse l’umanità? Questa domanda dovrebbe guidare il riesame critico della gestione dell’emergenza sanitaria esplosa nel 2020. Imparare dagli errori, o ripeterli in modo catastrofico. La sensazione, purtroppo, è che non si sia imparato nulla e che il concetto di sindemia (indispensabile per riconoscere la variabilità degli effetti di un agente patogeno sugli esseri umani a partire dalle condizioni mediche e socioeconomiche che li riguardano) non abbia ottenuto la giusta attenzione.Le autorità non sono andate tanto per il sottile e hanno scelto le maniere forti, non solo prolungando i lockdown e le forme di didattica a distanza per i ragazzi, ma moltiplicando restrizioni, inibendo nei fatti l’implementazione delle terapie domiciliari e facendo del vaccino il nucleo indiscutibile delle strategie di riduzione del rischio.