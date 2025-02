Secoloditalia.it - Chat private: chi è senza peccato “politico” pubblichi le prime schermate

Leggi su Secoloditalia.it

“Noi dobbiamo sempre sapere tutto” recitava lo slogan della Stasi, la polizia politica della “Democratica” e antifascista Berlino Est. E così, anche oggi, tra le fila di alcuni giornalisti, politici e intellettuali ci sono quelli che vogliono sapere sempre tutto: un voler sapere non dedito alla conoscenza ma utile esclusivamente come espediente per colpire il nemico. È di questi giorni la notizia della pubblicazione di un libro dal titolo “Fratelli di” edito da Paperfirst. Il testo di Giacomo Salvini, accompagnato da una prefazione di Marco Travaglio, è una raccolta commentata di alcuni messaggi rubati su Whatsapp, nello specifico da gruppi di parlamentari di Fratelli d’Italia della passata legislatura.In sintesi, qualcuno a cui probabilmente non stavano simpatici i parlamentari di FdI o che era in cerca di una subdola forma di dispetto ha fornito decine di screenshot di questee le ha inviate al giornalista del Fatto.