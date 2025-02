Sport.quotidiano.net - Cesena-Pisa 1-1: tante emozioni, ma occasione sprecata per gli uomini di Inzaghi

, 16 febbraio 2025 - Ilnon va oltre l'1-1 al Manuzzi di, sprecando l’di avvicinarsi al secondo posto. I nerazzurri passano in vantaggio nel primo tempo con Touré, ma non chiudono il match nonosla superiorità numerica dal 46’ per l’espulsione di Donnarumma. Angori e Moreo sfiorano il raddoppio, poi un rigore negato ad Abildgaard scatena le proteste. Nel finale arriva la beffa: La Gumina insacca sulla respinta corta di Semper. La squadra ditorna a casa con un solo punto e qualche rimpianto. PRIMO TEMPO – A partire molto forte è ilche si lancia subito in un pressing altissimo nei confronti deglidi. La primaper i nerazzurri è sui piedi di Tramoni. Il numero 11 riceve palla da Touré, dopo un prolungamento di Moreo, ma Tramoni sfiora il palo alla destra di Klinsmann.