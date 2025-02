Ilrestodelcarlino.it - Cenerentola dei giorni nostri diventa ecologica

Oggi alle ore 17 al Teatro Rossini di Pesaro prosegue la Stagione di Danza, promossa dal Comune di Pesaro e dall’Amat, con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura. In scena un atteso spettacolo che è riuscito a stupire, meravigliare e sorprendere oltre ogni aspettativa il pubblico di tutto il mondo,. Balletto ecologico di Philippe Lafeuille per Chicos Mambo. La fiaba di Perrault e la musica del balletto di Prokofiev hanno ispirato Philippe Lafeuille a creare una versione molto originale di. "Il risultato è mozzafiato, impressionante, colorato ed estroso dove l’immaginazione regna sovrana", dicono le note della produzione. Tra sacchi della spazzatura e bottiglie di plastica, in una meravigliosa discarica, i personaggi non smettono di trasformarsi. I polimorfi ballerini di Chicos Mambo passano dalla danza al teatro, dalla risata al pianto.